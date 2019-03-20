Тенденция к укреплению рубля временно приостановилась, сообщает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

По его словам, большую часть сегодняшнего дня пара доллар/рубль может консолидироваться в диапазоне 64-64,50 руб/долл., но итоги заседания Федрезерва могут найти отражение в динамике всей группы валют развивающихся стран.

Как поясняет старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова, сегодня Минфин РФ будет проводить очередные аукционы по размещению ОФЗ. Рубль на эти новости почти не реагирует.

«Учитывая внешнюю конъюнктуру, ожидаю открытия сессии среды для пары доллар/рубль вблизи отметок финала предыдущей сессии. По американской валюте на сегодня вероятен диапазон колебаний 64,20-64,75 рубля, по евро - 72,85-73,45 рубля», - комментирует она.

По мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, естественно, что рубль отыграет движения доллара на мировом рынке.

«Рубль на неликвидном пока рынке форекс сегодня утром растет к доллару на треть процента, отражая ожидания спекулянтов, что и на валютной секции Мосбиржи пара доллар-рубль пойдет тестировать не очень сильную поддержку 64. Многое для среднесрочной динамики рубля будет зависеть от сегодняшних аукционов по ОФЗ: если спрос будет таким же ажиотажным, как и ранее, то рубль довольно быстро уйдет к первой цели роста – отметке 63,3», - прогнозирует аналитик.