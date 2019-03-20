В новой версии интернет-банка курс покупки/продажи валюты устанавливается в зависимости от размера сделки клиента.

Для сделок объемом до 100 тысяч единиц иностранной валюты (на них приходится 90% всех сделок) курс практически не отличается от биржевого.

При объемах 100 тысяч – 5 млн единиц отклонение от биржевого курса минимально (в пределах 0,5 копеек).

Курс для крупных сделок (свыше 5 млн единиц валюты), как и раньше, будет лучше биржевого предложения.



Сервис в интернет-банке позволяет следить за динамикой валюты и заключать сделки в режиме онлайн – информация обновляется ежесекундно. Расчеты проходят в режиме реального времени. Зачисление валюты происходит сразу на расчетный счет в Банке, что дает клиентам возможность моментально реагировать на изменения на валютном рынке, не расходуя время на заведение и вывод средств с брокерского счета.