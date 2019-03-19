В соответствии с новыми поправками к закону «О финансовых инструментах и биржах», одобренными Советом министров Японии, плечо при маржинальной торговле цифровыми валютами не должно превышать размер начального депозита больше чем в 4 раза, что согласуется с практиками, принятыми на рынках иностранных валют.

Кроме того, все криптобиржи, предлагающие услуги маржинальной торговли в Японии, будут обязаны пройти регистрацию в течение 18 месяцев с момента вступления новых правил в силу. Платформы, которые не смогут обеспечить соблюдение установленных требований, будут вынуждены закрыться, сообщает Тtrcoin .

Предложенная система регистрации позволит разделить биржи, предоставляющие услуги маржинальной торговли и выпускающие токены через ICO, что в свою очередь должно помочь защитить инвесторов от вовлечения в финансовые пирамиды.