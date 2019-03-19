Законопроект об использовании криптовалют в России должен быть принят до конца 2019 года, этого требуют рекомендации Financial Action Task Force (FATF, международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это будет отдельный закон, регулирующий выпуск и оборот «виртуальных активов» (так по терминологии FATF называются криптовалюты).

Законопроект «О цифровых финансовых активах» (ЦФА) был внесен в Госдуму в марте 2018 года и в мае прошел первое чтение. Второе назначено на вторник, 19 марта. Но этот документ не регулирует оборот криптовалют, говорит Аксаков. В открытых блокчейнах (например, биткоин или эфир) использовать российское право невозможно, поэтому от регулирования деятельности, связанной с ними, законодатели отказались, объяснял Аксаков в октябре 2018 года.

Сейчас законопроект описывает, как непубличным компаниям и индивидуальным предпринимателям выпускать цифровые активы, которые будут подтверждать денежные и другие права инвесторов в капитале компании, говорит Аксаков. Для неквалифицированных инвесторов размер инвестиций в ЦФА может быть ограничен ЦБ, уточняет он.

Аксаков 18 марта рассказал, что депутаты получили замечания Федеральной службы безопасности (ФСБ) из-за отсутствия регулирования «криптовалют, биткоинов и других инструментов, которые активно используются в нашей жизни, в том числе для отмывания капитала, полученного преступным путем».

В октябре 2018 года FATF добавила в свои рекомендации разъяснения по «виртуальным активам» и предупредила страны, что необходимо срочно приять меры по предотвращению использования таких активов для финансирования преступной деятельности и терроризма. Страны должны лицензировать и контролировать «провайдеров виртуальных активов» — биржи, провайдеров криптовалютных кошельков и организаторов первичного размещения криптовалюты (ICO). Они в свою очередь должны проверять своих клиентов, писала FATF.



Для разработки нового законопроекта на базе комитета создается рабочая группа с участием представителей ФСБ, Росфинмониторинга, Минфина, Минэкономразвития и ЦБ, уточнил депутат.