В социальной сети Instagram появилась функция магазина (checkout), с помощью которой можно хранить в приложении платежную информацию, чтобы делать покупки быстрее. Взамен Instagram взимает с ритейлеров комиссионные с продаж.

При этом Facebook обещает, что на данный момент платежная информация, хранящаяся в Instagram, будет использоваться только там и третьи лица не получат к ней доступ.

Функцию уже поддерживают более 20 брендов, в том числе Nike, Adidas, Dior, H&M, MAC Cosmetics, Michael Kors, Oscar de la Renta, Prada, Uniqlo, Warby Parker и Zara, сообщает Mail.ru Hi-Tech .

Под товарами, доступными для покупки, будет размещена большая синяя кнопка «Оформить заказ в Instagram» («Checkout on Instagram»), где будет предложено указать свой адрес электронной почты. Затем останется внести информацию о доставке и указать способ оплаты.

Ранее требовалось использовать всплывающий веб-интерфейс на сайте продавца.