В промышленную эксплуатацию запущен облачный фрод-мониторинг Framos для банков, использующих «F.Business» – интернет-банк для корпоративных клиентов от Faktura.ru.

Framos позволяет банку в кратчайшие сроки (от 1 рабочего дня) запустить решение, отвечающее требованиям закона 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств». Также Framos соответствует требованиям выявления и обработки подозрительных операций, установленным ЦБ, говорится в сообщении компании Faktura.ru.

При необходимости возможна интеграция Framos с собственным колл-центром/службой мониторинга банка.

Также Framos предоставляет банкам всю требуемую информацию для формирования отчетов стандартизованной формы для ФинЦЕРТ.