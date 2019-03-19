Дочерняя компания Сбербанка и Право.ру ООО «Центр технологий банкротства» и национальная ассоциация по банкротству и управлению проблемными активами «Банкротный клуб» заключили соглашение об информационном сотрудничестве для продвижения продуктов и мероприятий, повышения уровня правовой грамотности в сфере принудительного взыскания и развития культуры банкротства в российском обществе.

Как говорится в пресс-релизе Сбербанка, «Центр технологий банкротства» будет анонсировать и освещать в рамках «Единой системы по ведению процедур банкротства Bankro.Tech», а также в социальных сетях, каждое заседание «Банкротного клуба». Также «Центр технологий банкротства» предоставит скидку в размере 10% членам «Банкротного клуба» на все продукты системы «Bankro.Tech».

«Банкротный клуб» предоставляет «Центру технологий банкротства» возможность обращаться к его участникам с информацией о системе «Bankro.Tech», в том числе в рамках заседаний «Банкротного клуба».