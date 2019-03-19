Финансовое ведомство обвиняет Minerven и ее руководителя в проведении «незаконных операций с золотом, которые продолжают поддерживать незаконный режим бывшего президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро».

«Нелегитимный режим Мадуро разграбляет богатства Венесуэлы, подвергает опасности коренных жителей, вторгается в заповедные зоны, что приводит к обезлесению и разрушению среды обитания. Схема Мадуро по узурпации власти Национальной ассамблеи (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) и лишению Венесуэлы природных ресурсов подвергла местные общины воздействию опасных токсинов», — полагает министр финансов США Стивен Мнучин.

Он объяснил, что «Минфин ввел санкции против золотодобывающей [корпорации] Minerven и ее руководителя за поддержку близкого окружения коррумпированного режима Мадуро». «Мы будем активно преследовать тех, кто связан с проводимой Мадуро безрассудной незаконной торговлей золотом, которая способствует финансовому, гуманитарному и экологическому кризису [в Венесуэле]», — заключил Мнучин.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.