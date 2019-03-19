Совкомбанк интегрировал в систему дистанционного обслуживания сервис интернет-отчетности «Контур.Экстерн» от компании СКБ «Контур».

Подключившись к сервису интернет-отчетности в «Чат-банке», предприниматель сможет отправлять отчеты в ФНС, вести переписку с налоговой, получать запросы и направлять пояснения.

Перед отправкой «Контур.Экстерн» проверяет отчет на ошибки, говорится в пресс-релизе СКБ «Контур».