Шесть банков из разных стран мира подписали протокол о намерении выпустить свои собственные стейблкоины, обеспеченные национальными валютами, в платежной сети Blockchain World Wire (BWW).

Среди них - бразильский Banco Bradesco, южнокорейский Bank Busan и филиппинский Rizal Rizal Commercial Banking Corporation. Названия остальных банков пока не разглашаются, сообщает Ttrcoin , ссылаясь на портал Cheddar.

Используя токен XLM в качестве расчетного инструмента для фиатных валют, BWW намеревается устранить традиционных банковских посредников. В настоящее время система поддерживает более 47 валют для осуществления платежей между 72 странами.

Совместная инициатива IBM и Stellar BWW была анонсирована в сентябре 2018 года. Согласно источнику, к ней уже подключилось больше 44 банков, желающих использовать преимущества цифровых активов для осуществления транзакций между собой.