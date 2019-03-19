Сбербанк и его дочерняя компания ООО «Сбербанк Инвестиции» закрыли первую сделку в 2019 году по предоставлению мезонинного финансирования ГК «Крост».

Текущая сделка — одна из шести закрытых/одобренных сделок «Сбербанк Инвестиции» с момента вступления 1 июля 2018 года в силу изменений в ФЗ-214 о долевом строительстве. Общая сумма сделок данного профиля — 15,2 млрд рублей, говорится в сообщении Сбербанка.

В настоящее время «Сбербанк Инвестиции» разрабатывает коробочный продукт по предоставлению бридж-финансирования, с целью сделать мезонинное финансирование более удобным и доступным для различных клиентских сегментов в данном секторе.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, мезонинное финансирование — это инновационный инструмент для финансирования собственного участия застройщика, который позволяет снизить издержки и повысить рентабельность собственного капитала.