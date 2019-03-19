Росстат на неопределенный срок приостановит публикацию ежемесячных данных о доходах россиян и будет обнародовать лишь ежеквартальные показатели, сообщил журналистам руководитель Росстата Павел Малков.

«Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам [населения] предлагается приостановить. Надо признать, что при расчете ежемесячных данных у нас нет значительной части сведений, поэтому данные вызывают серьезные вопросы», — пояснил Малков.