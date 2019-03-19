Значительная часть российских банков еще не автоматизировала онлайн контроль клиентских платежей, в соответствии с рекомендациями Банка России по борьбе с обналичиванием денежных средств.
Это показал опрос, проведенный во время вебинара «Новые требования к финансовому мониторингу. Онлайн и офлайн контроль клиентских платежей в системе «ПрограмБанк.ФинМониторинг», который 12 марта провела компания ПрограмБанк.
На вебинаре слушатели увидели как пожелания Банка России реализованы в специализированном решении «ПрограмБанк.Финмониторинг». Реализация включает:
- Автоматическую проверку по триггерам , предложенным Банком России для контроля высокорискованных операций
- Гибкий инструмент настройки правил контроля. Вопрос гибкости особенно важен для онлайн-мониторинга, поскольку Банк России пока не планирует утверждать свои требования в виде нормативного документа. Алгоритмы выявления операций по обналичиванию необходимо будет менять, в том числе и для блокировки попыток обойти текущие механизмы контроля
- Автоматизированное рабочее место специалиста финансового мониторинга
- Накопление данных о клиентах банка и их контрагентах
- Готовые интеграции с внешними источниками, включая: ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП), Контур-Фокус, СПАРК и др.,
- Автоматизацию соответствующих бизнес-процессов
После демонстрации системы «ПрограмБанк.Финмониторинг» участники обсудили практические аспекты организации онлайн контроля клиентских операций. Особое внимание специалистов привлекли вопросы интеграции с внешними и внутренними информационными системами, накопление данных о клиентах и контрагентах и организация работы в соответствии с бизнес-процессами банка.
Справочная информация
ПрограмБанк — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 30 лет.
По итогам продаж за 2017 год «ПрограмБанк» занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО ( IBS Sales League Table).
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест», страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».
Клиенты компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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