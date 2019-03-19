Это показал опрос, проведенный во время вебинара «Новые требования к финансовому мониторингу. Онлайн и офлайн контроль клиентских платежей в системе «ПрограмБанк.ФинМониторинг», который 12 марта провела компания ПрограмБанк.

На вебинаре слушатели увидели как пожелания Банка России реализованы в специализированном решении «ПрограмБанк.Финмониторинг» . Реализация включает:

Автоматическую проверку по триггерам , предложенным Банком России для контроля высокорискованных операций

Гибкий инструмент настройки правил контроля. Вопрос гибкости особенно важен для онлайн-мониторинга, поскольку Банк России пока не планирует утверждать свои требования в виде нормативного документа. Алгоритмы выявления операций по обналичиванию необходимо будет менять, в том числе и для блокировки попыток обойти текущие механизмы контроля

Автоматизированное рабочее место специалиста финансового мониторинга

Накопление данных о клиентах банка и их контрагентах

Готовые интеграции с внешними источниками, включая: ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП), Контур-Фокус, СПАРК и др.,

Автоматизацию соответствующих бизнес-процессов

После демонстрации системы «ПрограмБанк.Финмониторинг» участники обсудили практические аспекты организации онлайн контроля клиентских операций. Особое внимание специалистов привлекли вопросы интеграции с внешними и внутренними информационными системами, накопление данных о клиентах и контрагентах и организация работы в соответствии с бизнес-процессами банка.

Справочная информация



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По итогам продаж за 2017 год «ПрограмБанк» занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО ( IBS Sales League Table ).



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Источник: ПрограмБанк