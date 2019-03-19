Бесперебойная обработка такого массива транзакций стала возможной, в том числе, благодаря использованию решения от компании «Диасофт» – Diasoft Insurance Finance .

Внедрение Diasoft Insurance Finance было обусловлено увеличением количества финансовых операций вследствие перехода КАПИТАЛ LIFE на новый Единый план счетов бухгалтерского учета, новые стандарты учета и формирования отчетности в соответствии с требованиями Банка России.

В результате внедрения Diasoft Insurance Finance был обеспечен детализированный учет страхового и инвестиционного портфеля КАПИТАЛ LIFE, а также учет хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства. Детализация загрузки учета страховых резервов в разрезе договоров привела к увеличению количества бухгалтерских операций в 4 раза, что потребовало ускорения загрузки данных в 100 раз.

В ходе проекта было внедрено 14 компонентов решения: Аналитическое хранилище, Главная книга, Машина проводок, Обработчик бизнес-событий, Налоговый учет, Кассовые документы и операции, Банковские документы и операции, Управление хозяйственной деятельностью, Материальный учет, Учет РБП и ДБП, Расчеты с подотчетными лицами, Расчеты с покупателями и поставщиками, Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой компании, Налоговые декларации. Важным этапом проекта стало обеспечение интеграции Diasoft Insurance Finance с несколькими системами КАПИТАЛ LIFE.

«В проекте с КАПИТАЛ LIFE команда «Диасофт» получила уникальный опыт по настройке детализированного учета. В нашей многолетней практике работы со страховыми компаниями задач, связанных с такой степенью детализации учета, до сих пор не было. Рады констатировать успешное внедрение», – комментирует Александр Будник, директор департамента страхования компании «Диасофт».

Игорь Козлов, руководитель департамента технологического развития КАПИТАЛ LIFE, отметил: «Благодаря внедрению решения Diasoft Insurance Finance мы получили возможность в максимально сжатые сроки формировать различные виды отчетности в строгом соответствии с новыми требованиями законодательства. Благодарим компанию «Диасофт» за сотрудничество и профессиональную помощь».

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE)

До 3 сентября 2018 года компания осуществляла свою деятельность под брендом «РГС Жизнь». С 3 сентября 2018 года компания работает под брендом КАПИТАЛ LIFE.

КАПИТАЛ LIFE – крупнейшая агентская компания на российском рынке страхования жизни. КАПИТАЛ LIFE обладает крупнейшим уставным капиталом на рынке страхования жизни – 4,1 млрд. руб. Компания КАПИТАЛ LIFE является лидером по объемам выплат клиентам по данным ЦБ РФ за 2014-2018 гг. Представительства компании расположены практически во всех регионах страны, численность сотрудников компании превышает 10 тыс. человек. КАПИТАЛ LIFE обеспечивает благополучие более 5 млн. человек.

КАПИТАЛ LIFE является членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации Страховщиков Жизни (АСЖ). В 2015 году компания была внесена Банком России в список системно значимых страховых организаций страны. В 2018 году АКРА присвоило КАПИТАЛ LIFE кредитный рейтинг на уровне BBB(RU), прогноз стабильный.

В феврале 2019 года КАПИТАЛ LIFE подписала Соглашение о стратегическом сотрудничестве с Государственной корпорацией Ростех.

КАПИТАЛ LIFE – обладатель оценки «Знак качества» клиентского сервиса на уровне A1 от аналитического агентства БизнесДром – «наивысший уровень качества услуг». КАПИТАЛ LIFE – многократный лауреат премий INVESTOR AWARDS, «Финансовая элита России», «Финансовый Олимп», «Время инноваций» и «Права потребителей».

Источник: Компания «Диасофт»