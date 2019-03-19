Правоохранительные органы проводят проверку в дата-центре Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) из-за возникшей чрезвычайной ситуации. Об этом РИА Новости сообщил представитель биржи, также сообщение об этом размещено на сайте площадки.

«В связи с возникновением обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов в секциях СПбМТСБ, на основании правил проведения торгов в товарных секциях и секции срочного рынка СПбМСТБ ситуация признана чрезвычайной по состоянию на 12 часов 46 минут 19 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

«Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где в том числе расположены наши сервера», — прокомментировал РИА Новости представитель биржи.