Ведущий поставщик рыночных данных о криптовалютах CoinMarketCap добавил поддержку рейтинговой системы Fundamental Crypto Asset Score (FCAS) от стартапа Flipside Crypto.

Стартап отслеживает динамику криптопроектов с начала 2017 года и на данный момент предоставляет данные по более чем 450 проектам, сообщает ForkLog . Стартап изучает активность разработчиков и вовлеченность потребителей, а затем делает вывод о жизнеспособности проекта.

Аналитики оценивают проект от 1000-балльной шкале, но при этом резкие ценовые движения не учитываются.