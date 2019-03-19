Теперь на страницах криптовалют присутствует специальная вкладка Ratings.
Ведущий поставщик рыночных данных о криптовалютах CoinMarketCap добавил поддержку рейтинговой системы Fundamental Crypto Asset Score (FCAS) от стартапа Flipside Crypto.
Стартап отслеживает динамику криптопроектов с начала 2017 года и на данный момент предоставляет данные по более чем 450 проектам, сообщает ForkLog. Стартап изучает активность разработчиков и вовлеченность потребителей, а затем делает вывод о жизнеспособности проекта.
Аналитики оценивают проект от 1000-балльной шкале, но при этом резкие ценовые движения не учитываются.
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