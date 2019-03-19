Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, входящий в наблюдательный совет Сбербанка , считает ключевой задачей кредитной организации создание цифровой экосистемы.

«Считаю, что в настоящее время ключевая задача для банка лежит уже не в сфере банковской деятельности, а в области создания цифровой экосистемы, конкурентной на глобальном уровне», — прокомментировал министр.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов самый разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.