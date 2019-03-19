Новикомбанк запустил в мессенджерах Viber и Messenger от Facebook информационного чат-бота «Новиком» на платформах Android, IOS в рамках программы улучшения качества клиентского сервиса для оперативного информирования пользователей.

Как говорится в сообщении банка, ообщение происходит в одном окне, поэтому переключение между вкладками меню не требуется. Бот может одновременно общаться с одним или несколькими клиентами. Общение происходит с помощью кнопок и текстовых сообщений, в которых «Новиком» выделяет ключевые слова и дает ответ также в формате текстового сообщения.

Чтобы начать общение с чат-ботом, нужно найти в мессенджерах (Viber, Messenger) информационный чат-бот «Новиком». Ссылки на чат-бот также доступны интернет-банке Новикомбанка и в контактах мобильного приложения.