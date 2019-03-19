Сбербанк 19 марта проведет заседание наблюдательного совета. Среди вопросов — утверждение кандидатов в новый состав совета на должность президента — председателя правления банка. Изменений в руководстве госбанка не планируется, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их данным, наблюдательный совет будет рекомендовать акционерам переизбрать Германа Грефа.

Полномочия Грефа истекают в ноябре этого года: у него четырехлетний контракт. Последний раз акционеры переизбирали его в 2015 году, это стало третьим сроком для Грефа на посту руководителя Сбербанка.

Когда Греф пришел в Сбербанк, он обладал прежде всего административным ресурсом, встроенностью во власть, вспоминает сопредседатель «Деловой России», председатель комитета по взаимодействию с миноритариями Сбербанка Антон Данилов-Данильян, сейчас же у него есть опыт и квалификация, умение общаться с инвесторами и решать поставленные задачи.

«Инвесторы — частные, иностранные — видят трансформацию, которая произошла со Сбербанком под руководством Грефа и оценивают его работу очень высоко. Инвесторы и акционеры считают, что Греф — оптимальная кандидатура, и боятся, что по каким-то политическим соображениям он уйдет с должности президента Сбербанка», — говорит Данилов-Данильян. Вряд ли его кто-то сможет сейчас заменить, признает он.



Во время следующего срока Грефу придется заниматься дальнейшим превращением Сбербанка из чисто финансовой, банковской структуры в мощнейшую IT-компанию мирового уровня, уверен Данилов-Данильян. Греф давно ставит такую цель. Если бы Сбербанк был IT-компанией, он стоил бы втрое дороже, говорил он в декабре. Как экосистема он даже может отказаться от использования слова «банк» в названии и объединить свои продукты под брендом «Сбер».

За последние пять лет в России сильно изменилась макроэкономическая ситуация, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Шлемов, пройдены жесточайший кризис, значительная девальвация, падение цен на нефть, расчистка банковского рынка: «Несмотря на эти сложные условия, Сбербанк стабильно продолжает зарабатывать доходность на капитал выше 20%. Это, несомненно, заслуга тех решений, которые принимал банк».

