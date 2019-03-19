Московский кредитный банк стал партнером Visa Everywhere Initiative, глобальной международной программы, направленной на поиск, продвижение и внедрение инновационных решений и бизнес-проектов.

Как говорится в сообщении банка, к участию в программе приглашаются стартапы, начинающие и состоявшиеся предприниматели, сотрудники корпораций, студенческие и школьные команды. Победители получат денежный грант от компании Visa, а также специальный приз от Московского кредитного банка, менторскую поддержку и возможность сотрудничества с кредитной организацией.

Заявки на участие в Visa Everywhere Initiative принимаются в течение двух месяцев с 15 марта по 15 мая 2019 года.