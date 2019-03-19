Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.

«Минтранс представил в Минфин России предложения по системным мерам, направленным на поддержание стабильного функционирования отрасли пассажирских авиаперевозок и недопущение роста тарифов. Среди возможных мер — обнуление ставки НДС на все внутренние перевозки, включая Москву, в увязке с повышением уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза на авиатопливо», — сообщили в пресс-службе Минтранса РФ в ответ на запрос ТАСС.

«Предлагаемые меры направлены на улучшение экономических условий, в которых работают авиакомпании, а также на предотвращение роста тарифов. В качестве единовременной меры за убытки в 2018 году предлагалось выделение средств на компенсацию авиакомпаниями части расходов, связанных с ростом цен на авиатопливо», — добавили в пресс-службе Минтранса РФ.

Правительство РФ в конце февраля поручило Минфину совместно с Минтрансом, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой до 20 марта 2019 года разработать меры по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.