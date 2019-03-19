Минфин России 20 марта проведет три аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), два из которых будут без лимита предложения. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, на первом аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. На втором аукционе без установленного лимита будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На третьем аукционе Минфин предложит ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости в объеме 5 млн штук.