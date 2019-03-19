Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проиндексировать зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3% с 1 октября 2019 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2019 года на 4,3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов», — отмечается в распоряжении.

Документ также распространяется на гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 5 августа 2008-го № 583.