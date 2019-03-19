Пользователям, которые захотят управлять своими криптоактивами через мессенджер, потребуется активировать соответствующую опцию.
Крупнейший интернет-конгломерат Южной Кореи Kakao Corp решил добавить поддержку криптовалют в свой мессенджер KakaoTalk после интеграции хранилища приватных ключей в смартфоны Samsung.
По словам представителей отрасли, KakaoTalk будет «использоваться в качестве криптовалютного кошелька», который позволит взаимодействовать с различными приложениями на блокчейне. При этом пользователям, которые захотят управлять своими криптоактивами через мессенджер, потребуется активировать соответствующую опцию, сообщает Ttrcoin, ссылаясь на СМИ.
Представитель компании отказался подтверждать информацию источников, но заявил, что KakaoTalk работает над более широким применением технологии блокчейн.
Оценить:
Нет комментариев