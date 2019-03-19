Крупнейший интернет-конгломерат Южной Кореи Kakao Corp решил добавить поддержку криптовалют в свой мессенджер KakaoTalk после интеграции хранилища приватных ключей в смартфоны Samsung.

По словам представителей отрасли, KakaoTalk будет «использоваться в качестве криптовалютного кошелька», который позволит взаимодействовать с различными приложениями на блокчейне. При этом пользователям, которые захотят управлять своими криптоактивами через мессенджер, потребуется активировать соответствующую опцию, сообщает Ttrcoin , ссылаясь на СМИ.

Представитель компании отказался подтверждать информацию источников, но заявил, что KakaoTalk работает над более широким применением технологии блокчейн.