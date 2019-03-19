Ledger Nano S стал первым аппаратным криптовалютным кошельком, сертифицированным французским Агентством по безопасности информационных систем (ANSSI).

Процесс получения первого уровня сертификата безопасности подразумевает оценку продукта по нескольким критериям, включая «файрвол, идентификацию, аутентификацию и доступ, безопасность коммуникаций и встроенного программного обеспечения».

По словам CEO Ledger Эрика Ларшевека, для компании безопасность имеет первостепенное значение, сообщает ForkLog . Также компания приложит усилия, чтобы сертифицировать остальные свои продукты.