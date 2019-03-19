Компания приложит усилия, чтобы сертифицировать остальные свои продукты.
Ledger Nano S стал первым аппаратным криптовалютным кошельком, сертифицированным французским Агентством по безопасности информационных систем (ANSSI).
Процесс получения первого уровня сертификата безопасности подразумевает оценку продукта по нескольким критериям, включая «файрвол, идентификацию, аутентификацию и доступ, безопасность коммуникаций и встроенного программного обеспечения».
По словам CEO Ledger Эрика Ларшевека, для компании безопасность имеет первостепенное значение, сообщает ForkLog. Также компания приложит усилия, чтобы сертифицировать остальные свои продукты.
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