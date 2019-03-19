Новозеландская криптовалютная биржа Cryptopia сообщила, что возобновила работу в 40 торговых парах и готовится добавить на платформу поддержку новых криптоактивов.

«Мы возобновили торги в 40 торговых парах, которые были признаны безопасными. Мы продолжим расширять этот список по мере одобрения новых криптовалют», - цитирует сообщение криптобиржи Ttrcoin .

Пока активность на бирже остается невысокой.