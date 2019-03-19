Взломанная в середине января новозеландская криптовалютная биржи Cryptopia возобновит торговую активность в конце этого месяца, заявил сооснователь платформы Роб Доусон.

По его словам, команда проекта посвятила себя работе по возобновлению деятельности биржи и действует по точному плану, направленному на перестройку сервиса с самых его основ, сообщает Anycoin .

На данный момент пользователи могут войти в свой аккаунт на криптобирже, чтобы проверить баланс по состоянию на 14 января, поменять пароли доступа и отменить действующие заявки.

Клиентам, потерявшим средства во время взлома, планируется их возместить. В своих аккаунтах они увидят информацию о выводе средств – без идентификаторов трансакций, а на их счета начислят токены сryptopia loss marker (CLM) в соответствии с размером суммы возмещения.