Криптовалютная биржа Coinsbit, получившая лицензию для проведения торговых операций в ЕС, сообщила об интеграции с 200 000 POS-терминалами, которые позволят клиентам приобретать цифровые монеты за фиат без посредников.

Как сообщает ForkLog , для покупки доступна криптовалюта, включенная в листинг на бирже и POS-терминалах. По словам разработчиков, в дальнейшем эта модель даст возможность принимать фиат во время проведения IEO.

Трансакции внутри биржи осуществляются без комиссий. Криптобиржа способна обрабатывать до 10 тысяч торговых операций в секунду.