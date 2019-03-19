Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb планирует сократить более 50% персонала компании: из 310 сотрудников в ней останутся работать 150 человек.

По словам одного из руководителей Bithumb, сокращение коснется тех, кто сам решил сменить место работы. В этом случае добровольное увольнение входит в программу поддержки бывших сотрудников и включает в себя помощь в трудоустройстве, сообщает Anycoin , ссылаясь на CoinDesk Korea.

При этом компания не отказывается от найма сотрудников в новых сферах деятельности.