Mail.Ru Group запустила конструктор сайтов Sitebox для предпринимателей малого и среднего бизнеса, которым нужно быстро создать сайт или интернет-магазин, оптимизированный при этом для работы на мобильных устройствах.

Как сообщает VC.ru , в сервисе доступны четыре готовых шаблона: интернет-магазин, страница продукта или компании, корпоративный сайт и блог. Базовая версия сайта — бесплатная. Тарифы с дополнительными возможностями стоят до 1400 рублей в месяц.

Клиент может подключить системы аналитики, SEO-инструменты и системы оплаты, включая Qiwi, Робокассу, Сбербанк, «Яндекс.Кассу» и PayPal.