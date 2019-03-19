Госдума отложила до 21 марта 2019 года рассмотрение законопроекта, который дает право заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию, обратиться в банк с требованием предоставить ипотечные каникулы максимум на шесть месяцев. Ранее в первом чтении его планировалось принять во вторник, 19 марта.

Одновременно на сайте Госдумы был опубликован проект постановления нижней палаты, который поручает комитету по финансовому рынку предусмотреть возможность предоставления каникул заемщикам, которые уже взяли ипотечный кредит. Текущая версия законопроекта предполагает, что его нормы будут распространяться только на кредиты, взятые после вступления закона в силу.

В проекте постановления Госдумы комитету также поручается доработать законопроект с учетом других поправок, суть которых не раскрывается. В базе нижней палаты также пока не опубликован отзыв правительства на законопроект.

Идея распространить действие ипотечных каникул на уже заключенные договоры фигурировала в варианте законопроекта, который ЦБ обсуждал с банковским сообществом осенью 2018 года. Но в итоге в Госдуму была внесена более мягкая для банков версия законопроекта — действующие договоры из документа исключили.

По словам главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова, предложение распространить действие каникул на уже заключенные ипотечные договоры соответствует его собственной позиции.