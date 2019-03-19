Снижение банковских тарифов на эквайринг не принесет выгоды потребителям. Об этом заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

«Экономический эффект для нас, банков и платежных систем, будет иметь небольшой минус. Для конечного потребителя, боюсь, эффекта не будет никакого. Мы имели несколько совещаний (на эту тему. — Прим. Банки.ру), в том числе в правительстве. Информация, которая транслируется на рынок, не соответствует действительности. Когда транслируются вещи, что тарифы на эквайринг равняются 3%, люди, которые это говорят, вводят в заблуждение», — отметил Греф.



Ранее Банк России совместно с платежными системами разработал предложения по снижению банковских тарифов на эквайринг. В частности, предлагается установить предельную сумму комиссии при крупных покупках . Платежные системы «Мир» и Visa хотят установить тариф за карточную оплату для автомобилей и недвижимости на уровне 0,8% от суммы чека, но не более 10 тыс. рублей. Обсуждаются и фиксированные тарифы для аптек и при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования. Новые правила расчета стоимости услуги могут начать действовать с 1 октября.