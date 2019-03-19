Соучредитель и генеральный директор платежной компании Circle Джереми Аллэйр считает, что на растущем рынке стейблкоинов будут преобладать токены, использующие подход с открытыми стандартами.

«Мы избрали модель консорциума. В основе фиатных денег в интернете должны лежать открытые стандарты, которые могут имплементировать многие компании. Обязательно должен присутствовать механизм самоуправления, технологический стандарт и фреймворк для членства», — цитирует его ForkLog .

При этом Аллэйр добавил, что позитивно относится к предполагаемому запуску стейблкоина от Facebook, однако разработки отдельных компаний, по его мнению, будут уступать стабильным монетам с открытыми стандартами.