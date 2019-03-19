Кредитные организации выставляют на продажу проблемные квартиры с прописанными и проживающими в них жильцами. Сейчас эти предложения формируют 2% от общего объема предложения жилья на вторичном рынке Москвы, а к 2021 году показатель вырастет в пять раз, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы аналитиков Century 21.

По данным «Инком-недвижимости», в январе совокупный объем этого рынка в старых границах Москвы составил 18,9 тыс. лотов. Коммерческий директор Century 21 Игорь Бабкин объясняет, что появление от банков предложения купить проблемные квартиры — новая тенденция.

«Раньше они старались доводить процесс до логического завершения, квартир с зарегистрированными жильцами практически не существовало», — рассуждает он. Этот тренд заметил и директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома, указывающий, что изъятые банками квартиры на рынке стали появляться на фоне ипотечного бума.

Игорь Бабкин обращает внимание и на общий рост задолженности. К началу февраля суммарный долг домохозяйств перед банками достиг 16,5 трлн рублей, увеличившись за год на 24,1%. «Доходы граждан в номинальном выражении при этом выросли лишь на 4,2%, а в реальном — снизились на 0,2%», — замечает Бабкин. Он прогнозирует, что ситуация будет ухудшаться: население не будет справляться с обслуживанием кредитов, банки, соответственно, будут изымать квартиры.

Гендиректор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев объясняет, что взыскания имущества банк добивается через суд. После удовлетворения иска квартира передается для реализации в организацию, уполномоченную Росимуществом. Но часто продать недвижимость с торгов не удается, и тогда она передается на баланс банка, который теперь может реализовать ее самостоятельно. В Century 21 замечают, что в этом случае иногда в целях экономии времени кредитор продает жилье, не добившись выселения собственников и снятия их с регистрационного учета: схема применяется для снижения издержек на судебное производство.

«Бывают случаи, когда бывший собственник, несмотря на решение суда и смену владельца объекта, не желает освобождать помещение, тогда действия по выселению незаконно проживающих жильцов будет проводить уже новый владелец», — подтверждает руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков. Зиновьев указывает, что процесс о выселении может затянуться на год: «Суд может неоднократно предоставлять отсрочку по уважительной причине: поиск жилья, болезнь или тяжелая жизненная ситуация».

По словам экспертов, продавать квартиры с жильцами банкам приходится со скидками. Средний дисконт составляет 20–30%.