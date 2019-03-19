Счет бессрочный, открывается в рублях РФ, без ограничений на пополнение и частичное снятие – как наличным, так и безналичным путем. Проценты выплачиваются ежемесячно. По желанию клиента возможна капитализация процентов. Максимальная сумма для размещения – 500 тыс. рублей. Клиент может открыть не более одного счета.

Переменная ставка зависит от соответствующего срока размещения: максимальный доход 7,5% годовых установлен в течение первых трех месяцев размещения средств на счете, с четвертого по шестой месяц ставка составит 6%, с седьмого месяца – 5%.

Открыть счет «Щедрый» можно в Личном кабинете банкомата или терминала, в интернет-банке и мобильном банке. Узнать более подробную информацию о счете можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» – «Счета» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).