Рубль почти достиг первой цели своего роста 64-64,2 и здесь может начаться торможение, однако на фоне больших выплат по налогам и в ожидании завтрашнего аукциона по ОФЗ укрепление рубля вполне может продолжиться, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Свою лепту может внести страх экспортеров не успеть продать валюту пока она не стала еще дешевле. Если рубль продолжит начатое движение, то следующей целью станет отметка 63,4 рубля за доллар», - комментирует он.

По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра Альпари Натальи Мильчаковой, торги по рублевым парам могут открыться в плюсе. По паре доллар/рубль сегодня ожидается 64-65 рублей, а по паре евро/рубль - 72,8-73,5 рубля.

«Не исключаю, что ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, или сделать заявление о возможности такого понижения в скором времени - в случае, если рубль уверенно закрепится ниже 65 на этой неделе. Высокий спрос на ОФЗ косвенно указывает на спекулятивные ожидания рынка относительно снижения ставки», - поясняет начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По словам руководителя аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергея Козловского, рубль может получить заметную поддержку только в том случае, если по итогам заседания ФРС в среду американский регулятор четко и ясно даст понять, что не будет поднимать ставки в текущем году. Это усилит общий спрос на высокодоходные валюты и некоторые валюты ЕМ, включая российскую.