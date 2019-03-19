Новая торговая неделя на российском рынке акций началась с роста фондовых индикаторов. Индекс Московской биржи вырос на 0,28% до 2483,8 пункта. Торговая активность инвесторов в понедельник снизилась по сравнению со средними значениями прошлой недели на 15%. Динамика в ликвидных бумагах была разнонаправленной, что было обусловлено ожиданиями начала двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, которое начнется сегодня. Индекс РТС по итогам понедельника закрепился выше отметки 1200 пунктов, поднимавшись вслед за курсом рубля. Российская валюта выросла против доллара США вчера на 45 копеек до 64,3650 руб/долл. Относительно европейской валюты рубль подорожал на 41 копейку до 72,98 руб/долл. Российский рубль практически полностью компенсировал августовское ослабление, которое началось с отметки 63,80 руб/долл. На текущий момент рубль снижается на предторгах против доллара США до 64,5 руб/долл.

На американском рынке акций в понедельник также наблюдалась разнонаправленная динамика котировок акций. Темпы роста акций высокотехнологических компаний замедлились, а акции нефтегазовых компаний выглядели лучше рынка. Поддержку акциям оказывал рост цен на нефть. Баррель марки Brent вчера подорожал на 0,5% вчера, поднявшись до отметки 67,6 доллара на фоне итогов встречи Министров стран ОПЕК+, которая завершилась вчера в Баку. Стороны встречи согласились продлить условия сокращения добычи нефти до июньского заседания ОПЕК. Большинство индексов стран АТР завершают сегодняшний день падением в среднем на 0,3%, которое последовало после сильного роста рынка на прошлой неделе. Также инвесторы негативно восприняли новость об очередном отклонении условий выходе Великобритании палатой общин в понедельник.

Торговая активность инвесторов продолжит оставаться низкой в преддверии начала двухдневного заседания FOMC сегодня. Мы ожидаем коррекционного снижения курса рубля против доллара, которое может последовать после пяти дней непрерывного роста. Вслед за рублем может начать снижаться и индекс РТС. Высокие цены на нефть будут оказывать поддержку акций нефтегазовых компаний.