В Южной Корее торговая площадка ProBit провела первичное биржевое предложение (IEO) проекта LINIX за пять секунд. При этом инвесторы выкупили все токены проекта LINIX (2,625,000 LNX) по цене 0,02 доллара.

Как сообщает ForkLog , также криптовалютная биржа анонсировала второй этап токенсейла, в ходе которого организаторы запланировали реализовать 5,500,000 LNX по той же цене. К оплате принимаются криптовалюты биткоин, еthereum, XRP, стейблкоин USDT и нативный токен биржи рrobit (PROB).

Из-за того, что первичные предложения монет (ICO) запрещены в Южной Корее с 2017 года, местные биржи рассматривают IEO как некую альтернативу привычным токенсейлам, позволяющую обойти регуляторные ограничения.