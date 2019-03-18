Банк ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в 270 отделениях во всех регионах своего присутствия в России. Об этом в кредитной организации сообщили в понедельник, 18 марта.

Чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале госуслуг (эту процедуру можно совершить в офисе банка). Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.

«В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и получать другие услуги», — рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В ВТБ напоминают, что к Единой биометрической системе банк подключился одним из первых: с 1 июля 2018 года сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.



До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ.