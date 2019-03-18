В Японии 18-летний хакер похитил 15 млн иен (около 134 640 долларов) в криптовалюте monacoin. За период с 14 августа по 1 сентября 2018 года злоумышленник украл активы у 7700 пользователей.

Чтобы похитить средства хакер, используя браузер Tor, инициировал большое количество трансакций на платформе Monappy для перегрузки системы, где пользователи monacoin хранили свои средства, сообщает Anycoin . На допросе в полиции злоумышленник заявил, что инициировал серию атак, поскольку для него это было чем-то вроде «видеоигры».

Операторы платформы пообещали возместить украденные средства инвесторам. Они также заверили, что средства, которые хранились в холодных кошельках, не пострадали от атаки.