В Татарстане в 2019 году запустят систему контроля и управления деловым климатом, заявил бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.

«Пилотная реализация системы идет в 15 муниципальных районах. Мы проводим серию глубинных интервью с предпринимателями, затем разработаем «дорожную карту» по каждому из районов для ее реализации на конкретной территории», — пояснил Нагуманов, выступая в Госсовете РТ с итоговым отчетом.

Как сообщает TatCenter , Нагуманов напомнил, что в ходе исследования в Татарстане делового климата индекс деловой активности предпринимателей в 2018 году снизилась до 43 пунктов с 48 годом ранее. Индекс настроений бизнеса сократился с 43 до 37 пунктов.

«В текущем году мы также планируем провести исследование делового климата в муниципалитетах республики», — заключил бизнес-омбудсмен РТ.