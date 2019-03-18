Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций, которые фактически вынудят платежные системы Visa и Mastercard, а также другие финансовые компании приостановить обслуживание на территории Венесуэлы.

Как сообщает ForkLog, ссылаясь на Bloomberg, это может оказать существенное давление на правительство Николаса Мадуро, которого в Вашингтоне президентом не признают, и наложить запрет для американских компаний на сотрудничество с любым предприятием, признающим легитимность Мадуро.

Если Белый дом начнет двигаться в этом направлении, то это затронет и венесуэльских подрядчиков таких гигантов, как General Electric, Cargill и American Airlines Group.