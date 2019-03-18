ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова. К предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд рублей и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По данным издания, новый эпизод в уголовном деле , фигурантами которого являются Сергей Хачатуров и экс-акционер РГС Банка Надежда Клепальская, появился около двух недель назад. А на днях следственное управление ФСБ объявило обвиняемым и их адвокатам о завершении расследования и предоставило материалы дела, которые насчитывают около 70 томов, для ознакомления в соответствии со ст. 217 УПК РФ.



Новое обвинение Хачатурову было предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Напомним, что изначально, в апреле 2017 года, само дело в отношении Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской было возбуждено именно по этой статье. Версия следствия заключалась в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»). После уплаты налогов Хачатуров инвестировал полученные деньги в процентные векселя Альфа-Банка, а затем разместил их на валютном счете.

Тогда защита обвиняемых, комментируя обвинение, заявляла, что «растратить или присвоить» по ст. 160 УК РФ можно только чужое имущество, что противоречит фактическим обстоятельствам дела. В результате в августе 2018 года следствие переквалифицировало обвинение на ч. 4 ст. 159 УК РФ («Особо крупное мошенничест

Новый эпизод дела относится к декабрю 2016-го — январю 2017 года. Как говорится в материалах расследования, в это время Хачатуров «начал совершать действия, направленные на хищение вверенного ему имущества» своей же фирмы «РГС-активы», передав находившиеся на балансе компании паи ПИФа недвижимости «Невский» другой своей фирме в обмен на векселя еще одной, также принадлежащей ему структуры. Следствие сочло обмен невыгодным, а ущерб оценило в сумму не менее 2 млрд рублей. В постановлении следствия указано, что действия «фактического собственника и бенефициара» Хачатурова были совершены «не в интересах ООО «РГС-активы», а с целью хищения, вопреки воле» компании. «Деятельность общества должна быть направлена на извлечение прибыли (экономической выгоды), а не на отчуждение ее имущества», — резюмировало следствие.

Вины ни по одному эпизоду Хачатуров, находящийся, несмотря на усилия адвокатов и определение Верховного суда РФ, уже почти год в СИЗО (срок ареста продлен до 18 апреля), и Клепальская (она находится под домашним арестом) не признают. На протяжении многих месяцев обвиняемые давали показания, рассчитывая, по словам защиты, объяснить законность и правильность своих действий. Но с февраля 2019 года обвиняемые отказались давать показания, ссылаясь на исключительно обвинительную направленность расследования и его необъективность.

Адвокат бизнесмена Алексей Мельников назвал новое обвинение «абсурдом, доведенным до абсолюта». «Мы изначально предполагали, что следствие обязательно добавит еще какие-нибудь обвинения, — сказал он. — Цель этого действия — скрыть за количеством обвинений ненадлежащее их качество. Огромные суммы якобы похищенного и жонглирование в документах следствия сложными экономическими категориями без необходимого понимания их истинного значения — все это направлено на то, чтобы скрыть отсутствие доказательств самих фактов хищения. Следствие так и не ответило на главный вопрос: как можно украсть у самого себя и хотя бы теоретически причинить ущерб «Открытию», которому безвозмездно была передана собственность стоимостью более 100 миллиардов рублей!»