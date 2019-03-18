В Австралии создана национальная блокчейн-стратегия и дорожная карта ее внедрения, объявили министр промышленности, науки и технологий Карен Эндрюс и министр торговли, туризма и инвестиций Саймон Бирмингем.

Как сообщает Anycoin , разработка потребует от федерального правительства выделения дополнительного финансирования в размере 100 тысяч австралийских долларов (71,2 тыс. долларов).

В дорожную карту включены темы разработки регуляторно-правовых основ, развития потенциала и навыков, работы с инновациями, инвестициями, развития международной конкурентоспособности и сотрудничества.