Судебные приставы рекомендовали должникам, у которых возникли проблемы с выплатами, не бегать от кредиторов, а вступать с ними в конструктивный диалог. В том числе — торговаться. Подобные советы указаны в памятке , которую подготовило управление Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Документ детально прописывает, как защититься от незаконных действий коллекторов, пишет «Российская газета». Однако правила защищают гражданина только от грубости, насилия и произвола коллекторов, но не освобождают от выплаты долга.

Проблемы не исчезнут от того, что должник оборвет связь и начнет бегать, предупреждает памятка. Разумная линия поведения в таких ситуациях: общаться, требовать скидок и послаблений.

«Сохраняйте спокойствие и выдержку, — советуют судебные приставы. — Разговаривайте конструктивно, только о долге и вариантах его погашения. Имейте в виду, что кредитор и тем более коллектор заинтересованы в сохранении конструктивного общения с вами и, как правило, готовы на различные «бонусы» для должника (реструктуризация, рассрочка, списание пеней, части долга, замена предмета обязательства, например денег, на какое-либо ликвидное имущество и всевозможные иные варианты). Не стесняйтесь торговаться».



Нередко, если должник достаточно конструктивен и обаятелен в разговоре, ему могут аннулировать пени, отмечает издание. В крайних случаях банки могут даже предоставить каникулы. То есть разрешить несколько месяцев не платить или платить без процентов. Если удастся договориться с банком полюбовно, кредитная история не будет испорчена.