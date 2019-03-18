Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества пяти контролировавших Международный Акционерный Банк (МАБ) лиц на общую сумму 10,2 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявление АСВ о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска о привлечении экс-руководства банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,2 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 февраля 2014 года по 3 февраля 2016-го контролировавшими МАБ лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов путем замещения на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц.

Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам, сообщило ранее АСВ. Кроме того, в этот период, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководителем банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.

Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших МАБ лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 17 марта 2016 года признал этот банк несостоятельным (банкротом).