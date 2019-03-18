В марте 2017 года банк был признан Арбитражным судом Москвы банкротом.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества пяти контролировавших Международный Акционерный Банк (МАБ) лиц на общую сумму 10,2 млрд рублей, говорится в определении суда.
Заявление АСВ о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска о привлечении экс-руководства банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,2 млрд рублей.
В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 февраля 2014 года по 3 февраля 2016-го контролировавшими МАБ лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов путем замещения на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц.
Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам, сообщило ранее АСВ. Кроме того, в этот период, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководителем банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.
Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших МАБ лиц к субсидиарной ответственности.
Арбитражный суд Москвы 17 марта 2016 года признал этот банк несостоятельным (банкротом).
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