Совет по предпринимательству Татарстана предложил ввести административную ответственность — штраф в размере 5 тыс. рублей — за ложную информацию о нарушениях предпринимателей, заявил профильный уполномоченный Тимур Нагуманов.

Предложения по борьбе с профессиональными жалобщиками на юрлиц и предпринимателей направлены в Госдуму РФ. Сейчас проект находится на доработке, сообщает TatCenter .

Нагуманов отметил, что надзорные органы буквально «завалены обязательствами по реагированию на жалобы».

«Зачастую это необъективные и иногда откровенно абсурдные обращения. Они инициированы недобросовестными конкурентами или жалобщиками, которые хотят получить вознаграждение за прекращение этого террора», — добавил бизнес-омбудсмен РТ.