Запуск решения поможет банку выполнить требования Федерального закона № 115-ФЗ в части сбора, обработки, хранения биометрических персональных данных, их проверки и передачи информации о степени их соответствия данным, предоставленными физическими лицами.

Решения «Диасофт» позволят банку настроить полный комплекс бизнес-процессов, начиная c регистрации учетных записей клиентов в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), повышения статуса учетных записей и заканчивая снятием биометрических данных – образца голоса и изображения лица – и передачей биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС). За регистрацию биометрических данных с использованием ЕСИА отвечает решение FLEXTERA «Взаимодействие с ЕБС». Его функционал позволяет выполнять все виды операций с ЕСИА и ЕБС.

«Северный Народный Банк» – один из первых региональных клиентов, с которым мы начали и успешно завершаем проект внедрения функциональности по взаимодействию с ЕСИА и ЕБС. Совместно с банком мы смогли оперативно подготовиться к новым требованиям российского законодательства и подтвердили эффективность разработанных решений», – говорит Алексей Ефимов, руководитель продукта «Взаимодействие с госорганами» Компании «Диасофт».

«Благодаря решению компании «Диасофт» «Северный Народный Банк» сможет предоставить своим клиентам новую бесплатную услугу – возможностью воспользоваться сервисами по передаче биометрических данных в государственную Единую биометрическую систему, что сделает более доступными финансовые (и не только) услуги для всех граждан нашей Республики. Удаленная идентификация – это перспективное направление для финансового сектора, так как сегодня дистанционные услуги становятся все более популярными. Зарегистрированные в ЕБС и ЕСИА клиенты получат возможность оформления услуг без необходимости посещать офисы банков», – обозначил председатель правления Виталий Перваков.

Перечень отделений, в которых будет реализована возможность обработки биометрических данных, появится позже на официальном сайте банка.

Источник: Компания «Диасофт»