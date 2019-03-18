Сервис компании INPAS для малого и микро-бизнеса – «Прими карту!» – представил новый платежный терминал для вендинга PAX IM20, который разработан компанией PAX Technology Limited.

Как говорится в сообщении INPAS, PAX IM20 – приспособлен к разным температурным режимам: от -20 до 70 градусов по Цельсию. Отвечает стандарту защиты от попадания воды, внешних твердых предметов – IP54, имеет высокую степень ударопрочности – IK08.

Тернминал позволяет принимать бесконтактные, чиповые и магнитные карты, а также поддерживает оплату с помощью QR-кодов и технологию безопасного набора PIN-кода на экране устройства.

По словам руководителя направления «Прими карту!» Андрея Пелина, компания INPAS стала первым в России поставщиком платежных терминалов для вендинговых автоматов. Сейчас компания является одной из первых в мире, кто представляет PAX IM20, добавил Пелин.

Терминал будет представлен на выставке вендинговых технологий и систем самообслуживания VendExpo и WRS5.