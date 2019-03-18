На стейблкоины может распространяться ряд ограничений в контексте действующих законов о ценных бумагах, считает старший консультант Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в области цифровых активов Валери Щепаник.

По ее мнению на стейблкоины, которые используют рыночные механизмы для поддержания стабильности цены может обратить свое внимание регулятор, сообщает Тtrcoin .

Поскольку колебания цен контролирует централизованный участник системы, такие стейблкоины «могут залезать на территорию ценных бумаг» и если покупателю обещают гарантированную доходность или определенную стоимость инструмента в будущем, он может быть признан ценной бумагой.

При этом SEC одинаково строго относится ко всем эмитентам ценных бумаг в криптовалютном пространстве, заметила представитель ведомства.

«Мы хотели бы, чтобы люди обращались к нам за разрешением, прежде чем сделать что-либо, а не делали это и после этого просили прощения», – добавила она.