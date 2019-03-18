Регулятор может обратить свое внимание на те стейблкоины, которые используют рыночные механизмы для поддержания стабильности цены.
На стейблкоины может распространяться ряд ограничений в контексте действующих законов о ценных бумагах, считает старший консультант Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в области цифровых активов Валери Щепаник.
По ее мнению на стейблкоины, которые используют рыночные механизмы для поддержания стабильности цены может обратить свое внимание регулятор, сообщает Тtrcoin.
Поскольку колебания цен контролирует централизованный участник системы, такие стейблкоины «могут залезать на территорию ценных бумаг» и если покупателю обещают гарантированную доходность или определенную стоимость инструмента в будущем, он может быть признан ценной бумагой.
При этом SEC одинаково строго относится ко всем эмитентам ценных бумаг в криптовалютном пространстве, заметила представитель ведомства.
«Мы хотели бы, чтобы люди обращались к нам за разрешением, прежде чем сделать что-либо, а не делали это и после этого просили прощения», – добавила она.
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